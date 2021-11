Guamaré tem um PREFEITO grafiteiro, dançarino, coreógrafo e feliz no meio do povo!

Ainda repercute nas redes sociais a passeata e comício da vigília da nação 40 realizado neste domingo (04), numa grande mobilização politica. Uma festa democrática que ficará na história da cidade.

Um mar de gente vestida de vermelho foram às ruas dizer que quer Arthur e Eliane para governar Guamaré pelos os próximos três anos.

Liderada por Hélio e Eudes, uma multidão se concentrou na arena do conjunto Vila Maria, invadiu a rua Monsenhor José Tibúrcio, principal rua da cidade, e terminou com a realização do comício da vigília no palco montado na orla da Praia do Rio Aratuá,

Mas…

O que chamou atenção ontem e durante toda campanha pela militância, foi ver no meio do povo um PREFEITO solto, alegre e feliz no meio do povo.

Um grafiteiro de carteirinha, que ao som da campanha de Arthur e Elaine, feito pela banda Grafith, Eudes dançou, rodopiou, pulou, foi um verdadeiro coreógrafo com Xexéu, Hélio e Tiago de Berg no meio da multidão.

Eram crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, vestidas de vermelho, com bandeiras e cartazes nas mãos, de rostos pintados e outros adereços, mostrando a foto do candidato de Eudes e Hélio, o arquiteto Arthur Teixeira e Assistencial Social e vereadora Eliane Guedes.

E aqui pra gente, a galera gostou viu! O prefeito Eudes no meio do povo foi um gás a mais de alegria e diversão.

Missão cumprida

Há quase onze meses a frente da prefeitura, o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, segurou o bastão, conseguiu provar com trabalho que é competente e sabe governar.

É um prefeito presente no município e próximo de seu povo. A sua rotina diária se constitui em planejamento e a realidade, tudo apresentado com fatos e dados.

A população reconhece nas ruas o trabalho apoiando a candidatura de Arthur e Eliane.

O povo tem aprovado o seu jeito de governar com o povo e para o povo, um reconhecimento que se ver em cada abraço, em cada aperto de mão, em cada gesto de gratidão.

O Galego caiu no gosto do povo!