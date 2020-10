Prefeitura de Guamaré quita folha de outubro nas vésperas do Dia do Funcionário Público

Nesta terça-feira, 27, todos os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Guamaré estão recebendo antecipadamente os salários desse mês de outubro.

A medida tem sido comum na gestão do prefeito Adriano Diógenes e neste mês, coincide com a véspera do Dia do Servidor Público, comemorado nesta quarta-feira, 28.

Com os recursos da folha de pagamento em circulação, o comércio e o setor de serviços do município ganham impulso com a movimentação de consumidores.

Acumulando quedas na arrecadação, a antecipação de salários, a cada mês em Guamaré, só tem sido possível devido ao compromisso da gestão com o funcionário público e ao rígido planejamento do governo municipal.

