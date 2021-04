Guamaré tem um prefeito que ouve o povo e é aberto ao diálogo

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), vem demonstrando nestes primeiros meses de mandato, o dinamismo e vontade de trabalhar por uma Guamaré melhor de se viver.

Se olharmos com bons olhos é fácil constatar avanços em muitos setores. Eudes tem o povo e o planejamento como prioridades como bases da administração.

Os serviços de saúde é uma das principais bandeiras do seu governo, no ultimo dia (20), o prefeito recebeu no Hospital Manoel Lucas de Miranda, os equipamentos para instalação da usina de oxigênio.

Mais os outros setores da administração pública também ganham a devida atenção, e os investimentos para que funcionem, e leve o município a solução dos problemas encontrados.

Um prefeito que chega à Prefeitura nas primeiras horas da manhã e encerra o seu expediente, às vezes tarde da noite. Ontem nossas lentes registrou o prefeito ouvindo e sendo ouvido pelo o povo nas ruas da cidade.

Todos os dias Eudes Miranda têm recebido em seu gabinete varias pessoas, como vereadores, secretários, assessores e o povo. Para ele, é sempre bom ouvir opiniões e ideias de pessoas que querem o melhor o município.

