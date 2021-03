A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está em fase de conclusão de varias obras espalhadas pelo o munícipio. Canteiros de obras foram montados na sede e nos distritos gerando emprego e renda.

Impacto na Economia

Guamaré tem um prefeito que trabalha transformando a cidade em varias frentes com obras que impacta no poder de compra da nossa população, e reflete positivamente na economia do município.

Na comunidade de Lagoa Seca está sendo construída uma praça poliesportiva na entrada do distrito. Uma área de lazer moderna, que levará mais qualidade de vida e convívio social para as famílias que residem no distrito.

Mas não para por aqui

Na sede do município, em Salinas da Cruz, Baixa do Meio, Santa Paz, dentre outros distritos, outras obras estão em andamento e bem próximas de serem concluídas e entregue a população.

O que podemos constatar é que a vontade e a ação caminham em paralelo na gestão do Prefeito Eudes Miranda (MDB). Basta andar um pouco pelo o município para se deparar os canteiros de obras todos funcionando, gerando empregos aos filhos de Guamaré.

O prefeito Eudes tem acompanhado de perto o andamento das obras ao lado do secretário de obras e serviços urbanos, Arthur Teixeira. Com quase 80 dias de governo o gestor vem provando que é possível governar com o povo e para o povo quando há união de todos.

(Visited 89 times, 27 visits today)