Guamaré tem um secretário de agricultura que se identifica e apoia o homem do campo

O prefeito Arthur Teixeira (PSB), ACERTOU na escolha do nome de Francisco Enok para assumir a secretaria de agricultura do município, uma das pastas mais importante do governo.

Compete ao Secretário de Agricultura, planejar, organizar, orientar, controlar e promover as atividades agrícolas, pecuárias, de agroindústria, de geração de postos de trabalho não agrícolas no meio rural, obras e serviços estruturantes próprias do exercício agrícola e de pecuária do município.

Vontade de trabalhar

Desde o primeiro dia de trabalho, o secretário não tem parado um só momento para resolver os problemas encontrados, e atender em tempo as reivindicações das famílias de Baixa do Meio, e das comunidades da zona rural.

Enok reside com sua família no próprio distrito de Baixa do Meio que ama e escolheu para viver, isto já o credencia.

Conhece de perto cada cidadão, cada palmo de chão, os problemas das comunidades, e o caminho para serem resolvidos. Vontade de ver as coisas acontecer ele tem de sobra.

Apoio do governo

O prefeito Arthur vem dando todo apoio necessário para que as ações com realizações aconteçam em tempo.

O secretário montou sua equipe, caiu em campo, e neste primeiro mês de gestão diversos serviços através da secretaria de agricultura estão sendo direcionados na zona rural.

A secretaria de agricultura tem hoje um gestor que está indo onde o agricultou está, e já na próxima semana será feito o cadastro para o corte de terra na própria comunidade pela a equipe da secretaria.

Abastecimento de água

Na comunidade de Baixa do Meio, o abastecimento de água ainda é uma das maiores reivindicações das famílias.

O secretário informou que em busca de solução já foi feita a licitação em caráter emergencial para compra das membranas do dessalinizador de água, para melhorar o atendimento.

Hoje, apenas 6 à 7 caminhões pipas estão sendo atendidos, mas até próximo semana o equipamento estará funcionando 100%, e cerca de 15 à 17 caminhões serão abastecidos por dia com água do dessalinizador, melhorando o abastecimento do distrito e das comunidades.

Aqui tem trabalho

O secretário colocou as máquinas da secretaria para trabalhar, e está realizando um verdadeiro mutirão de limpeza, manutenção e construção de barreiros, terra planagem, assim como melhorias e manutenções de estradas vicinais, como na comunidade de Santa Maria III até a BR 406, no acesso das fazendas Ubaeira, Manelzinho, Dadora, Seu Da Silva até a RN 401, dentre outros.

Na comunidade de Vila Verde, próximo ao conjunto Raimundo Avelino, acessos à fazenda de Umarizeiro, também estão sendo comtemplados. Barreiros e açudes estão sendo recuperados.

Enok é um tipo de secretário que não gosta da cadeira fria, nem muito menos de falar e aparecer na mídia.

Ele gosta do campo, do cheiro da terra, de está perto do agricultor ouvindo e sendo ouvido, agindo em tempo para atender as reivindicações de cada um sem olhar bandeira partidária.

“A secretaria de agricultura estava precisando de um secretário de ação, cheio de vontade, perto do homem do campo, e isto me deixa feliz como agricultor”. Disse Seu Da Silva Vaqueiro.

Investir no agricultor para que ele permaneça na terra, seja feliz, consiga obter a renda necessária para o seu sustento e de seus filhos, além de aumentar a autoestima e produzir com qualidade, este tem sido o objetivo da prefeitura de Guamaré, através da secretaria de agricultura, no governo do prefeito Arthur Teixeira.