Guamaré tem um vereador do povo que o pescador sabe que pode contar

Guamaré tem um VEREADOR mais perto do pescador, me refiro ao parlamentar Diego de Lisete (MDB), além de ser um representante do povo e da classe dos pescadores do município Z-7, o neto seu Vivi “em memória”, é amigo, parceiro, um politico que reconhece a luta diária do homem do mar.

Neste final de semana, Diego prestigiou o bolão de regata de canoas na orla do rio da praia aratuá. O evento foi organizado pelo pescador Ralinho e contou com um bom público.

Uma competição que já virou tradição entre os pescadores, e teve o apoio do vereador que sempre foi prestativo a classe.

Além da participação do presidente da colônia Bel, e dos pescadores da cidade, outros de Macau e Diogo Lopes, também prestigiaram a festa, como o vereador Baêga, pescador e queridíssimo em Macau, em especial, na sua comunidade de Diogo Lopes.

Diego é querido e tem o apoio da classe dos pescadores que fizeram questão de fazer uma foto ao lado de um homem que o pescador sabe que pode contar.

Seu gabinete sempre foi aperto para ajudar e apoiar aqueles que mais precisam de sua atuação… O povo! O pódio da competição foi formado pelos os pescadores Branquinho, Ralinho, Chico.