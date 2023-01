Guamaré tem uma Guarda Municipal presente nas praias do litoral

O aumento na circulação de pessoas nas praias do litoral do município de Guamaré direcionou o Comando da Guarda Civil Municipal, Jabnean Batista, a reforçar o patrulhamento ostensivo e preventivo, que é realizado por GMs em viaturas nas praias do Mioto, Amaro, e na orla do Rio Arapuá.

Com o objetivo de garantir pela segurança dos cidadãos que fazem uso das praias, e dos comerciantes que vende seus produtos nesta região. Na cidade do ouro negro, há uma Guarda Municipal presente também nas praias do litoral.