Guamaré tem uma Guarda Municipal presente para servir a população

O aumento na circulação de visitantes e turistas nas praias do município de Guamaré, direcionou o Comandante da Guarda Civil Municipal, Jabnean Batista, a reforçar o patrulhamento ostensivo e preventivo em toda costa.

O trabalho vem sendo realizado por GMs em viaturas no trecho e a pé, na orla da praia aratuá, e no trapiche, local de embarque e desembarque de passageiros, além do serviço ser estendido as praias do Mioto e Amaro, localizada no nosso litoral.

A medida tomada pelo o comando tem objetivo de zelar pela segurança dos cidadãos que fazem uso das praias e dos comerciantes que negociam na orla, movimentado a economia local.

As viaturas da Guarda Civil Municipal estão circulando diuturnamente, como também realizando ponto base nestas áreas que tem maior aglomeração de pessoas, em especial, nos finais de semana e feriados quando o fluxo é ampliado.