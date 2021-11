Guamaré tem uma Guarda Municipal que a Justiça Eleitoral confia

O texto abaixo foi postado no grupo das forças de segurança de Guamaré, e representa o sentimento de dever cumprido da Guarda Municipal nas eleições suplementares e de gratidão pela confiança depositada pela Justiça Eleitoral.

Veja a seguir:

Um muito obrigado!

Toda a corporação da Guarda Municipal de Guamaré, agradece a Justiça Eleitoral pela confiança depositada na guarda e vigilância das urnas eletrônicas, nesta eleição suplementar de 07 de novembro.

Pela primeira vez na história, coube a corporação essa responsabilidade, e isso só nos engrandece e aumenta a nossa responsabilidade com o patrimônio do povo e o bem estar do cidadão Guamareense.

Guamaré (RN), 07 de novembro de 2021.

Jabnea Batista de Miranda

Comandante da Guarda Municipal