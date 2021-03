Guamaré tem uma RN cheia de buracos e sem sinalização

Buracos que aumentam cada vez mais com as chuvas pra todos os lados nos 23 km de extensão da RN João Pedro Filho, desníveis, faltam de faixa amarela que divide uma pista da outra, falta de iluminação, falta de acostamento e muitos outros problemas que duram décadas sem solução, apesar dos constantes apelos da população, apelos estes que já fazem parte da história da rodovia que ficou conhecido como “RN dos buracos” localizada em Guamaré.

Contar os problemas e os danos causados por esta estrada importante via de integração entre a BR 406 e o Município de Guamaré é pedir pra sofrer e ficar indignado. A malha asfáltica está danificada, abandonada, e esburacada como registrado por este canal de imprensa.

Não tem como evitar cair nos inúmeros buracos espalhados na RN. Queira ou não, somos obrigados a ficar sendo refém de um deles sempre que transitamos por ela, até chegar o dia dos governantes poder olhar e ouvir as vozes da população que clamam por uma estrada melhor a décadas.

O que se ver na cidade é um povo indignado com essa situação da RN. Essa história de tapa buracos defendidos por deputados ou governo do estado ninguém suporta mais. Confesso que eu como deputado eu teria vergonha de ir ao DER solicitar este serviço para a RN João Pedro Filho, que se encontra intransitável.

A população de Guamaré quer uma estrada nova e não uma rodovia remendada como vem sendo feito ao longo dos anos. Se há algo que praticamente todos os guamareenses concordam é que a rodovia que liga Guamaré e Baixa do Meio colecionam buracos, asfalto ruim, causando prejuízos irreparáveis nos veículos, até vidas já foram ceifadas com acidentes por causa dos buracos na estrada.

A RN João Pedro Filho é de suma importância uma vez que a recuperação total da malha rodoviária é essencial, dada à necessidade de boas estradas, com o fito de garantir condições de trafegabilidade e segurança na via.

A RN é a única rodovia responsável por toda escoação de petróleo e gás, com diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da Petrobrás com destino a Natal, e outros estados diariamente.

