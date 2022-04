Guamaré terá ponto facultativo na quinta-feira, 14, e feriado na sexta, 15

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 45, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município: Considerando o feriado nacional da Paixão de Cristo previsto para o dia 15 de abril de 2022; Considerando as festividades e celebrações religiosas relativas à tradicional Semana Santa.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no expediente do dia 14 de abril de 2022 (quinta-feira), a ser observado pelos Órgãos da Administração do Município de Guamaré/RN.

Art. 2º – O hospital pela sua essencialidade funcionará normalmente, e outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde Pública ficarão a critério do titular da pasta. Art.

3º – A Guarda Municipal e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Guamaré/RN funcionarão normalmente. Art.

4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito,

Guamaré/RN em, 07 de abril de 2022.

Arthur Henrique da Fonseca Teixeira

prefeito municipal

Clique e veja na Integra o Decreto Municipal 007/2022: Decreto Municipal 007.2022