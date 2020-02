Guamaré une cinco municípios para fortalecer a atividade agrícola na região

Autoridades, pequenos agricultores, sindicatos, vereadores e representantes dos municípios de Guamaré, Galinhos, Pedro Avelino, Jandaíra e Macau marcaram presença em mais uma reunião do Consórcio Intermunicipal do SIM-Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal. O evento com representantes de vários órgãos estaduais aconteceu nessa quinta-feira, 13, no plenário da Câmara Municipal.

Na pauta principal, articulada pelo prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes com o apoio técnico da FETARN, esteve a discussão em torno da integração institucional pública, privada e Consórcios Intermunicipais para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar e fortalecimento da economia dos municípios.

“Construímos juntos agendas de ações que envolvem a articulação entre o Estado e municípios para consolidação do consórcio intermunicipal”, destacou o prefeito Adriano Diógenes. O chefe do executivo lembrou a representatividade das Associações dos Assentamentos Rurais de Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Santa Paz, Santa Maria III e dos associados e diretoria da Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré – COODERG durante o evento, além das presenças dos presidentes dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Guamaré, Macau e Pedro Avelino e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Governo parceiro

O Governo do Estado teve uma presença marcante no evento, através de Alexandre Lima – Secretário Estadual do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (SEDRAF), Diretor Técnico da EMATER – Raimundo Costa Sobrinho, Polícia Militar do RN – Major Sidcley Amaral – Comandante da 1ª Companhia Independente da PM de Macau, Major Andrey Almeida – Comandante da Companhia de Patrulhamento Rural do RN, Semarh – Coordenação Programa Água Doce, SESED-Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social e EMPARN – Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. Diretor de Política Agrícola da FETARN – Jocelino Dantas e a Presidente da Unicafes RN, Fatima Tôrres também prestigiaram a reunião.

Conquistas históricas

A reunião foi marcada por muitas conquistas, através da integração de ações institucionais, onde aconteceu a entrega de certificados a mais de 70 alunos do Curso de Cooperativismo, promovido através do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMEART, iniciativa da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural em parceria com a FETARN.

Também foram entregues protocolos dos processos de atualização e regularização das famílias dos assentamentos de Guamaré, junto ao INCRA. Na oportunidade, os vereadores Lisete Negreiros, Edinor Albuquerque, Carlos Câmara e Sub Carlos, juntamente com o Prefeito Adriano Diógenes e Vice-prefeita Iracema Morais receberam uma pauta de reivindicações das mãos dos representantes da Juventude Rural de Guamaré.

A Carta Proposta apresentada também ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, José Reginaldo, é resultado do debate desenvolvido pela Juventude Trabalhadora Rural Norteriograndense, durante o 3° Festival Estadual da Juventude Rural, realizado no último mês de janeiro em Natal.

