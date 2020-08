Guamaré vai apresentar Plano de Contingência da Assistência Social no Enfrentamento à Emergência causada pela Covid-19

Visando a construção do Plano Municipal de Contingência da Assistência Social no Enfrentamento à Emergência Causada pela Covid-19, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guamaré se reuniram com representantes da Secretaria de Saúde para trocarem informações, quanto aos casos confirmados no município por região (mapeamento da contaminação por Covid19), para assim, planejarem as atividades presenciais nestes territórios.

O Plano de Contingência Municipal do SUAS, visa principalmente a continuidade do atendimento à população, mesmo diante da Pandemia e reforça os cuidados e à atenção com os funcionários e a população, principalmente aquelas que fazem parte dos grupos de risco.

Para o Secretário André Bertoldo, esta parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é importante para a Assistência Social. “A SEMAS estará atendendo a população dentro do protocolo de segurança recomendado pela Saúde, protegendo desta forma os trabalhadores do SUAS e a população”, explicou.

(Visited 6 times, 6 visits today)

Complexo de Proteção Social Especial e Centro de Atendimento a Pessoa Idosa são conquistas históricas em Guamaré “Guamaré perde uma mulher de coração bom e sorriso largo”. Eudes Miranda