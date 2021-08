Guamaré vai enfrentar com ação da SEMAS o abuso financeiro e a violência patrimonial contra a pessoa idosa

Na última semana, a Secretaria de Assistência Social, através do Projeto “Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã” realizou uma reunião para apresentar um projeto modelo de enfrentamento ao abuso financeiro e a violência patrimonial contra a pessoa idosa no município de Guamaré.

A importante iniciativa tem o objetivo de realizar ações interventivas, a nível municipal, com foco na prevenção e no combate aos crimes de ordem financeira e patrimonial cometidos contra esse público. A Secretária Juliana Câmara abriu a reunião enfatizando a importância do fortalecimento da parceria com as instituições bancárias, para possíveis ações que poderão favorecer o enfrentamento das situações de violência no município.

Segundo as estatísticas, a maioria desses crimes ocorre no âmbito familiar e o surgimento da pandemia agravou ainda os casos, já que os idosos tiveram que se isolar e outras pessoas passaram a gerir suas finanças. “Diante deste contexto, as Instituições bancárias têm muito a contribuir, através de ações que possibilitem orientações sobre os procedimentos bancários; bem como proporcionar a aprendizagem do uso dos Caixas Eletrônicos para este público, no sentido de lhes proporcionar maior autonomia e controle de suas finanças”, destacou a secretária titular da SEMAS.

A Coordenadora do projeto, Patrícia Lessa mencionou que existe no município uma rede de proteção e atendimento a pessoa idosa, que pode ser acionada sempre que seja identificada a violação de direito. “A denúncia dos casos de abuso financeiro e patrimonial é de grande importância para que os casos possam chegar aos órgãos competentes, e assim, resguardar a pessoa idosa deste tipo de violência”, destacou.

Segundo avaliou a secretária Juliana Câmara: “os gerentes dois bancos foram sensíveis ao projeto e apoiaram as ações propostas, afirmando que estarão desenvolvendo ações junto ao público idoso, no sentido de prestarem informações e orientações para a utilização de procedimentos bancários mais conscientes e seguros pelos idosos”, concluiu.

Esteve presente na reunião, além da Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara, André Bertoldo- Adjunto da Secretaria de Assistência Social, Vinícius Dias Porto- Gerente do Banco do Brasil – Guamaré, Juliana Leite- Gerente da Caixa Econômica Federal – Guamaré. A equipe envolvida no projeto e João Valério Alves Neto, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDI, também participaram do encontro.

