Guamaré vai receber cursos de capacitação no turismo



Uma solenidade no Centro de Convenções de Natal na última terça-feira (19), marcou o lançamento oficial de cinco cursos de qualificação profissional e técnica ofertados pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur), para 46 municípios potiguares.

Guamaré, no litoral Norte do RN, está entre os municípios que vão receber qualificação profissional e consultoria no setor turístico.

Entre os municípios contemplados estiveram presentes na solenidade de representações: Acari – Areia Branca – Assú – Baía Formosa – Baraúna – Barcelona – Brejinho – Ceará-Mirim – Cerro Corá – Currais Novos – Extremoz – Felipe Guerra – Florânia – Galinhos – GUAMARÉ – Macau – São José do Campestre – Tibau do Sul e Touros.

“Um maior acesso à formação encaminha para uma maior profissionalização da atividade turística, e com isso naturalmente teremos maior qualidade nos produtos turísticos oferecidos no Estado. Esse é um ciclo virtuoso que toda gestão deve incentivar”, afirmou a governadora.

A partir de maio, serão realizados cursos de “técnicas para garçom”, “gestão de pequenos negócios em comércio e serviços”, “boas práticas no manejo de alimentos”, “instância de governança municipal” e “turismo de base comunitária”. Os recursos investidos na realização dos cursos somam quase R$ 1 milhão, e foram disponibilizados pelo projeto Governo Cidadão.

O Senac foi contratado para ministrar as capacitações. Ao todo serão ofertadas 1,5 mil vagas, em cursos com duração variável entre 16h e 80h. Essa é a segunda leva de cursos ofertados pela Setur.

No ano passado, entre setembro e dezembro, uma série de cursos capacitou 332 pessoas em 24 cidades potiguares.