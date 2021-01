Guamaré vence de goleada Porto do Mangue com boa atuação do atacante Eudes Miranda

Um jogo de veteranos que mais parecia uma final de libertadores entre Flamengo e River Plate. Assim foi à partida realizada hoje (17), no estádio Ubajarão, entre a seleção máster do Brisa do Mar de Guamaré, e a seleção de veteranos de Porto do Mangue.

O primeiro jogo oficial de 2021 começou agitado e assim permaneceu até 20 minutos da primeira etapa, porque depois deste tempo, o duelo em busca do gol entre as duas equipes foi de arrepiar.

O primeiro gol da partida só saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Joaquim entrou na área, recebeu a bola após o cruzamento da direita de Eudes, se livrou da marcação e com um toque sutil deslocou o goleiro.

Na segunda etapa, o Brisa voltou a campo em busca da vitória. O ataque estava impossível com Joaquim, Nilson e Eudes, com bom toque de bola, Eudes deixou Diego na cara do gol para ampliar, e logo após Guilherme fez mais um golaço de tri vela.

Hélio e Eudes defenderam o Brisa do Mar em campo, dos gols marcados, três saíram de assistência dos pés do atacante Eudes Miranda, que continua com a mesma habilidade com a bola e arrancada de sempre, deixando o adversário para trás.

Aos 42 minutos da segunda etapa, Eudes recebeu a bola de Nilson, invadiu a área, driblou dois zagueiros e quando ia marcar o gol sofreu pênalti. O galego estava impossível!

A responsabilidade ficou para o batedor oficial do time. Hélio deixou o goleiro de um lado e a bola do outro, fechando a vitória de Guamaré 4×0 Porto do Mangue.

Durante todo tempo, a seleção de Porto do Mengue não se entregou, foi valente, tentou diminuir o placar até o ultimo minuto, mas não havia mais tempo para qualquer reação.

Após o jogo, os atletas das duas equipes se cumprimentaram, e se confraternizaram num gesto de amizade dentro e fora de campo.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

