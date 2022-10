Guarda Municipal: A Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação

A Guarda Civil Municipal de Guamaré nas escolas do município serve de prevenção e contribui não só para a conscientização dos alunos em relação à violência, mas também para a preservação dos espaços escolares e manutenção da ordem na instituição, conforme rege a própria Lei 457/2010-AST.

A GM além de coibir furtos, roubos e depredação do patrimônio público, passa a sensação de segurança. Entre os objetivos da guarda nas escolas está a repressão e a prevenção de delitos.

A primeira envolve o patrulhamento e uma ação especial de proteção com a ronda escolar pela supervisão, com visitas programadas, seguindo um cronograma de combate à violência. A presença dos GMs contribui com o bom andamento das atividades escolares, garantindo a segurança aos alunos, pais e professores.

Segundo o comandante da corporação Jabnean Batista. “A Guarda Municipal vem realizando um trabalho de proteção e segurança. A GM é um agente amigo do gestor escolar, do professor, do aluno e da família dos estudantes. A segurança pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação”. Comentou.