Guarda Municipal: Comandante se reúne com supervisores para avaliar serviço prestado a população

O novo Comandante da Guarda Civil Municipal de Guamaré, Jabnea Batista, se reuniu nesta terça-feira (13), com os supervisores da GM para avaliar serviços prestados a população, e tratar do trabalho administrativo e operacional dos guerreiros. A reunião ocorreu na sede da corporação.

Entre os assuntos abordados, o comando avaliou junto com os GMs os serviços que os agentes de linha de frente vêm prestando a população. Foi concedida a palavra a cada supervisor, para que cada um pudesse expor suas reivindicações, melhorias e ideias para a corporação.

O apoio por parte do comando é imprescindível neste momento para que a tropa preste um serviço de qualidade a todos os munícipes. A frente da tropa a pouco mais de uma semana, o novo comandante destacou os deveres e obrigações da tropa em relação à sua missão, como valores éticos da Guarda Municipal.

Na reunião ainda foi reiterado a importante parceria com a polícia, civil, polícia militar, defesa civil e com a própria população que pode contribui muito com o trabalho da guarda nas ruas.

O Comandante Jabneã Batista disse que “a missão da Guarda Municipal de Guamaré traz, em si, o serviço imprescindível para a sociedade que precisa do trabalho e da coragem dos GMs. A disciplina, o senso do dever, a noção clara da missão a cumprir, são virtudes eminentemente éticas, e não apenas técnicas, a GM prestará sempre o deve de servir aqueles que mais precisam do trabalho dos guerreiros… O povo!”. Comentou