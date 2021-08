Guarda Municipal garante mais segurança nas escolas na volta às aulas

Com a volta às aulas, os agentes da Guarda Civil Municipal de Guamaré têm garantido a segurança de professores, pais e alunos, seja com a Ronda Escolar ou com o apoio na chegada e na saída dos alunos das escolas.

A atuação da Guarda Municipal visa estabelecer um elo de integração com a comunidade escolar, relação de confiança e proteção dos estudantes. O trabalho é reconhecido pela comunidade escolar de Guamaré e Baixa do Meio.

Na sede do município, a operação que tem o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, acontece na escola Francisca Freire e no CEI Olindina Vieira da Câmara Olegário.

Já no distrito de Baixa do Meio, a Guarda Municipal atende diariamente as comunidades escolar do Centro de Educação Infantil Maria do Socorro Melo Pedro e da Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva.

“A nossa guarda está capacitada para proteger o patrimônio público e a nossa população”, destacou o prefeito Eudes Miranda, que deu total condições para o retorno da operação com a volta às aulas.