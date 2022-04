Guarda Municipal encontra homem desaparecido e entrega a família em Guamaré

A angústia e a saudade de uma família que procurava um ente desaparecido, terminou com alegria na tarde desta segunda-feira (25), numa ocorrência da Guarda Municipal de Guamaré.

Trata-se de Luiz Antônio Teixeira da Silva (41 anos), ele havia saído de casa sem destino no último final de semana e não voltou mais. Não havia informações de onde ele poderia ter se abrigado e os dias de angústia só aumentavam.

A família e amigos tinham acionado as forças de segurança do munícipio, alegando que Luiz Antônio, tinha saia de casa sem avisar a ninguém para onde ia, e que não sabia de seu paradeiro.

A confirmação de que o senhor era um desaparecido, só foi possível por causa do patrulhamento ostensivo e preventivo, feito no munícipio também pela Guarda Municipal.

A VTR da Guarda Municipal de Baixa do Meio, sobre a Supervisão do GM Morais, com o apoio dos GMs Alves e Inácio, obtiveram êxito na ação a procura do cidadão.

Segundo as primeiras informações, a guarnição estava em patrulhamento na comunidade de Santa Paz, zona rural do município de Guamaré, quando se depararam com um homem visivelmente desnorteado as margens da BR 406.

Os GMs acolheram o cidadão, acalmou e conversou com ele passando-lhe a segurança que tanto precisava. Os agentes identificaram que se tratava de fato de Luiz Antônio, residente no conjunto 26, localizado em Salina da Cruz.

Após ter conversado com ele, e com a confirmação, a Guarda Municipal o conduziu até sua residência, e entregou com segurança ao seio da família que já estava à procura.

“Segundo um parente, ele disse à guarnição que Luiz Antônio tem o hábito de ir até no máximo a salina da Cruz, ou Guamaré, mas não demora em voltar pra casa. Ele acredita que ele possa ter surtado, mas graças a Deus, ele está de volta a sua casa e a sua família”, Comentou.

A Guarda Municipal cumpre seu dever de proteger o cidadão de bem. Os GMs demonstraram satisfação em poder ajudar mais uma família, tendo no final da ocorrência a sensação do dever cumprido.