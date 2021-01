Guarda Municipal garante segurança na Praça do Vila Maria

A praça poliesportiva localizada na entrada do conjunto Vila Maria, ao lado da arena de eventos, desde sua inauguração passou a ser todas as noites um point de encontro diário das famílias e desportistas.

Agora ficou bem melhor com a presença permanente dos guardas municipais no local, que garantem a sensação de segurança e preserva o patrimônio público.

Com equipes fixas na praça do Vila Maria, orla da praia do rio aratuá e quatro viaturas que fazem rondas nos demais espaços públicos da cidade e zona rural do município, os GMs têm feito um trabalho ostensivo e preventivo de atos delituosos, mantendo a ordem para que as pessoas se sintam seguras.

As rondas são realizadas diariamente de dia e noite, dentro da proposta de atuação do comando operacional da GM, reforçando a relação de proximidade entre o agente de segurança pública e o cidadão.

