Guarda Municipal prende homem acusado de espancar sua companheira em Guamaré

A Guarda Civil Municipal de Guamaré prendeu em flagrante, na madrugada de hoje (17), um homem de 40 anos, identificado por João Maria Adauto do Nascimento, suspeito de ter agredido a própria esposa desferindo vários golpes com uma cadeira na cabeça da vitima.

Ela foi socorrida ao Hospital Manoel Lucas de Miranda com um profundo corte na parte da cabeça. A vítima recebeu atendimento médico, e foi feita pela equipe médica pontuações no lugar dos ferimentos, e está sobre cuidados hospital.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, a GM foi acionada por populares para atender um pedido de socorro de uma dona de casa que estava sendo agredida pelo seu companheiro, com quem convivia a pouco mais de seis meses.

Ela foi identificada por Sueli Damásio da Costa Silva, residente no conjunto Vila Maria. O acusado fugido do local. Foi feito diligências pelas as VTRs da Guarda Municipal, que informou a guarnição da Policia Militar, devido o trabalho em parceria.

A VTR da PM estava no momento em outra ocorrência no centro da cidade. Pela VTR da Guarda Municipal ele foi visualizado, e deram voz de prisão ao suspeito, que foi imobilizado, revistado e preso pelos os GMs.

O detido foi conduzido pelos guardas municipais à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o delegado plantonista. Na unidade, foi registrada a prisão em flagrante e o homem foi enquadrado na Lei Maria da Penha, por lesão corporal dolosa, ou seja, intencional.

Com informações da Guarda Municipal