GM recupera moto roubada e prende acusado em flagrante em Baixa do Meio

A Guarda Civil Municipal prendeu na tarde desta quarta-feira (29), um homem acusado de roubar uma motocicleta modelo Pop 100 – Placa NNL7026 – no ultimo domingo (26), em frente à quadra de esportes do anexo da Escola Maria Madalena, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

A Guarda Municipal e a Policia Militar foram acionadas, e através de uma denúncia anônima feita para o telefone funcional do plantão da GM, os agentes caíram em campo, na tentativa de localizada o acusado e o veiculo com queixa de roubo.

Segundo o Comandante da Guarda Municipal, Jabnea Batista “os guardas municipais ao avistar o acusado de logo suspeitaram da atitude suspeita do homem. Porém, os agentes pressionaram com mais perguntas fazendo com que o suspeito caísse em contradição. Sem alternativa de fuga e sem desculpas a dar do delito cometido, ele acabou confessando, recebeu voz de prisão e o veiculo da vitima foi recuperado”. Comentou.

O acusado e a moto recuperada foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser apresentado e ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Civil Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Guarda Municipal