Guarda Municipal reforça efetivo durante o período de Carnaval em Guamaré

Para que não haja aglomeração de pessoas em eventos particulares ou clandestinos em meio à pandemia, e o aumento considerável de casos da covid-19, a Guarda Civil Municipal de Guamaré, reforçou o efetivo e a fiscalização deste a última sexta-feira (25), véspera de carnaval, e vai manter a tropa até a ‘Quarta-Feira de Cinzas’.

O objetivo da ação é dar cumprimento às medidas recém-estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento a covid-19 mantendo a ordem pública. O comandante da Guarda Municipal, Jabnea Batista, e o subcomandante GM Almeida, juntos com os demais supervisores, estão na linha de frente sendo um exemplo para seus comandados.

A Prefeitura suspendeu a realização de festas no município levando em consideração o momento vivenciado em todo o país, com relação à pandemia. O que tem exigido medidas firmes para assegurar a saúde da população guamareense.

A fiscalização vem sendo feita pelos os GMs com patrulhamento ostensivo e preventivo em toda a cidade, Na sede, na orla da praia aratuá e miassaba, nas comunidades da zona rural e nas praias do litoral.

Segundo o comandante da GM – Jabnea Batista, com o reforço do efetivo o foco está sendo feito no patrulhamento preventivo. “Com o carnaval cancelado na cidade nossas equipes estão atentas para garantirem o cumprimento da recomendação do Comitê Municipal de Saúde. Seguimos as diretrizes do prefeito, Arthur Teixeira, de reforçar a segurança da população. Nossos GMs estão em deslocamento deste a ultima sexta-feira pelas imediações das praças, espaços públicos, orlas das praias e litoral”, Comentou.