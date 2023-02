Guarda Municipal: Um carnaval só de alegria e com segurança

Assim devem ser os quatro dias de folia nos eventos na cidade de Guamaré, onde serão realizados os arrastões com trio-elétrico. Para quem for curtir a folia dos arrastões, o comandante da Guarda Municipal Jabneã Batista, dá dicas de como se divertir com segurança.

A Guarda Municipal estará presente com cerca de 25 homens por dia, 4 viaturas por todo o perímetro do trajeto.

Para as famílias que estiverem com crianças, à orientação é de buscarem uma forma de identificação para os pequenos, como o uso de pulseiras contendo nome, endereço e telefone para contato.

Segundo o comandante da GM “Os pais e responsáveis devem sempre estar olhando as crianças para não as perderem de vista, além de orientá-las para que, caso se perca, procurem uma viatura da Guarda Municipal ou da Polícia Militar”.

Dinheiro e objetos de valor, como aparelhos de celular, devem sempre ficar na parte da frente do corpo. “O ideal é separar pequenas quantias de dinheiro e, sempre que possível, usar o cartão de banco”.