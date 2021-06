Por trás de cada olhar, existe uma história que ninguém conhece.

Desde a campanha eleitoral de 2016 que uma amizade transparente e sincera foi afetada, ferida por uma enorme barreira, em miúdos… Uma verdadeira muralha. A política afastou dois homens que sempre se respeitaram e que tinham algo incomum: lutar com suas poucas forças pelo povo de Guamaré.

Homens que em outrora souberam separar a política da amizade, como fizeram nas eleições de 2012, em que Guga ganhou o apoio de Joca para vereador e Hélio ganhou para prefeito, ambos de lados opostos, porém vencedores nas urnas.

Neste mesmo período nascia este canal de noticia local, o blog Guamaré em Dia. Um veículo de comunicação criado com objetivo de dar voz ao povo.

Na campanha de 2016, os amigos por forças maiores, tomaram decisões que afetariam a harmonia de uma amizade que foi conquistada e construída com respeito e diálogo.

Depois de cinco anos, apenas um vidro separava a muralha de pedra da cadeira do vereador Gustavo Santiago, de onde sempre senta o bloqueiro Josivan Dantas no plenário da Câmara, para exercer o seu ofício: manter a população informada sobre o que se passa na casa do povo.

O encontro foi casual… Guga olhou firme nos olhos deste simples blogueiro e falou: “Joca, até quanto tempo continuarás na praça dando milho aos pombos? Se some ao povo que precisa da sua coragem e de seus dedos de aço!”

Confesso que fiquei hipnotizado com a pergunta e o convite. De uma coisa é fato: senti da parte de Gustavo verdade! Senti uma vontade por parte dele de ter ao seu lado mais um barco soldado para lutar pelo povo de Guamaré, mesmo sabendo que as cicatrizes da guerra poderão serem inevitáveis.

Na política, já dizia o saudoso Ulysses Guimarães: “se você não pode fazer um amigo, não faça dele um inimigo”.

A imagem entre o vereador da oposição Gustavo e o blogueiro é o mais fiel registro de dois homens públicos, que sempre foram exemplos de lutas, honradez, mas também corajosos para defender as causas da população, principalmente os menos favorecidos.

Os anais da câmara municipal e do portal do povo são provas vivas das inúmeras reivindicações pelo povo e para o povo. Em política você nunca deve estar tão próximo que amanhã não possa ser adversário. E nem tão distante que não possa ser um amigo

A grande arma de qualquer bom político sempre é o serviço prestado a população. É o esforço, a perseverança, o trabalho que constroem uma carreira, uma história. O vereador Gustavo está exercendo seu quarto mandato consecutivo, fruto do trabalho e reconhecimento do povo.

A imprensa local sempre tem desempenhado e continuará a desempenhar uma função social de extrema importância para uma cidade, pois constitui um elo muito estreito entre cidadãos, através de notícias de caráter regional, local e nacional. Em suma, a imprensa continua muito mais humanizada e contribui para o desenvolvimento de uma cidade.

Nota do Blog

Como cidadão e exercendo o meu direito de cidadania, o meu voto na ultima eleição realizada no dia 15 de novembro de 2020 foi casado. Votei nos dois filhos de Mundinho, Hélio e Eudes, mas fui um torcedor mesmo de lado oposto para que o vereador Gustavo Santiago (SD) fosse reeleito. Sempre entendi que sem ele na câmara o parlamento perdia a graça.

O encontro entre os dois rubro-negros e formadores de opinião foi um sinal que com humildade e dialogo, é possível perdoar um ao outro, e reatar uma amizade que foi ferida por causa da politica. Jamais podemos permitir que as discursões e os debates políticos interfira em qualquer amizade.

