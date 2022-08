Gusmão é testemunha da atenção e carinho que Tiago vem dispensando a Gustavo Santiago

Desde que o vereador Tiago Luís, mais conhecido como Tiago de Berg (SD), deixou a oposição e declarou seu apoio ao grupo governista, ele dar sinais de ter vestido a camisa do governo por inteiro.

Chama atenção o respeito e o diálogo que o filho de Berg da farmácia tem mantido com o vereador Gustavo, líder da oposição na Câmara, desde que ele saiu do bloco da oposição.

O que vem deixando muita gente e até aliados com uma pulga atrás da orelha, seja nos bastidores do legislativo, assim como no plenário da câmara, são as investidas políticas que o vereador Tiago Luís vem dando em cima do vereador Gustavo. É plausível a atenção dispensada.

O vereador governista tem aprovado requerimentos de Gustavo que faz oposição ao governo. Tem defendido o colega em suas considerações parlamentares, feito elogios, aplaudido, e faz questão de bater uma prosa com ele após o término de cada sessão.

Na sessão ordinária desta terça-feira (30), por exemplo, nossas lentes mágicas registraram o vereador Tiago ajeitando até a gravata de Guga. O procurador da câmara, Mauro Gusmão foi testemunha. Será que porventura está nascendo uma raposa nova na politica de Guamaré.

Há quem afirme que o vereador Gustavo Santiago é de fato uma oposição raiz, osso duro de roer, não se rende fácil por causa de suas raízes e seus princípios.

O vereador Tiago Luís está em seu primeiro mandato e terá que andar muitos quilômetros, gastar muita sola de sapatos e saliva, para se espirar na raposa velha, e convencer seu antigo aliado que o sol brilha para todos.