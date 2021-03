Gustavo e Dedezinho levantam a bandeira da paz em prol do povo

Como foram sábias as palavras de Albert Einstein “a paz não pode ser mantida à força, mas somente pode ser atingida pelo entendimento”.

Depois de um retaliar o outro com ofensas, acusações e defesas na sessão ordinária realizada no ultimo dia (24), os vereadores Gustavo Santiago (SD), e José Silva – Dedezinho (MDB) resolveram levantar na sessão desta terça-feira (30), a bandeira da paz em prol do povo.

A população será beneficiada com a atitude dos dois nobres vereadores de buscar a harmonia, disto não resta dúvidas.

O público presenciou na sessão de ontem através das redes sociais do legislativo e blogs da cidade dois homens públicos debatendo e aprovando requerimentos em prol do povo.

Fico aqui na torcida que os nobres vereadores continuem fumando o cachimbo da paz, tornado o poder legislativo forte e independente.

É o que se espera desta nova legislatura, que os vereadores eleitos e reeleitos sejam atuantes na sua função de fiscalização do Poder Executivo.

