Gustavo e Junior empolga nação laranja numa grande mobilização em Baixa do Meio

A nação laranja empolgada com a candidatura a prefeito de Gustavo e vice Junior, realizaram na noite deste domingo (24), na comunidade de Baixa do Meio, uma grande passeata pelas as principais ruas do distrito, logo após uma concentração com a realização de um comício.

No local, o candidato a prefeito e vice, além de lideranças politicas, levaram sua palavra e propostas à população.

A nação atendeu ao chamado de seu líder Mozaniel Rodrigues, que apoia a candidatura de Gustavo Santiago, e compareceu em peso vestindo as cores laranja, simbolizando a mudança.

Mozaniel, Gustavo e Junior chegaram ao local da concentração junto com o povo recebendo incentivos, e apoio ao projeto politico.

O candidato Gustavo fez questão de ressaltar que sua gestão será marcada, sobretudo, pela responsabilidade, inovação e alegria do povo, mas também pelas realizações de uma gestão focada no bem-estar da população.

Clique aqui e veja em vídeo o resumo da mobilização do SD: