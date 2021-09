Gustavo não será candidato único na eleição Guamaré; a única certeza até agora do pleito suplementar

Com a política fervendo em um caldeirão a 100 graus, as próximas horas são decisivas em Guamaré. Até o domingo, 26 de setembro, onde tudo pode acontecer, inclusive nada, uma única certeza: o vereador Gustavo Santiago não será candidato a prefeito sozinho na eleição de 07 de novembro.

Chapas estão sendo costuradas no cair da noite a calada da madrugada, muitas vezes, com conversas ao pé do ouvido, que têm visto até o sol nascer, sob o canto dos pássaros em terras de calmaria.

Toda a atenção é pouca para a folhinha de parede, entre os dias 22 a 26 deste, prazo final para escolha de candidatos a prefeito e vice-prefeito nas convenções partidárias. Blog Celso Amâncio.

Gustavo foi o primeiro a botar o bloco na rua, será candidato a prefeito pelo Solidariedade