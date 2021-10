Gustavo Santiago inicia campanha corpo a corpo ouvindo o povo na feira livre de Baixa do Meio

O candidato a prefeito de Guamaré, vereador Gustavo Santiago (SD), visitou na manhã deste sábado (02), a feira-livre da comunidade de Baixa do Meio, dando o inicio da sua campanha na eleição suplementar marcada para o próximo dia 7 de novembro.

Gustavo tomou um cafezinho com cuscuz no mercado público, e logo após visitou comércios, bancas da feira livre, e ouviu muitas reivindicações dos feirantes e do povo da comunidade.

O candidato ouviu sugestões que foram devidamente anotadas por assessores de campanha, e lembrou que se eleito for pela vontade de Deus e do povo impulsionará o comércio varejista na feira livre.

Santiago da mesma forma ainda garantiu aos produtores familiares da zona rural assistência técnica e infraestrutura nas áreas de agricultura, pesca e abastecimento.

Gustavo estava acompanhado do candidato a vice-prefeito Junior dos Correios, o vereador Daniel Monte, assessores, lideranças politicas e apoiadores.

Em sua página no instagram o candidato escreveu.

Iniciamos hoje a nossa campanha oficial caminhando e conversando com as pessoas na feira livre de Baixa do Meio. Sentir as necessidades das pessoas de perto, olhar nos olhos de cada um e levar a esperança é uma das nossas missões. A nossa campanha é pela vitória de um povo. Nossa caminhada representa a esperança de um povo sofrido e lutador por liberdade e dias melhores.

Acredite!

Nós queremos, nós podemos e nós vamos conseguir.

Vote 77!

Gustavo Prefeito

Júnior Vice