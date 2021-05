Oposição tem arma secreta para disputa do executivo em Guamaré

As páginas do livro Insígnia “A Arma Secreta – O impossível é apenas o começo” de autoria da escritora S. J. Kincaid, conta a história de Tom Raines, quando aos 14 anos ele foi convidado para integrar a elite do exército, e utilizar seu único talento para vencer a Terceira Guerra Mundial.

Um grande jogador de games, ele, então tem a oportunidade única de se tornar um herói: uma supermáquina de guerra com habilidades tecnológicas jamais imaginadas.

Tom Raines se tornou a arma secreta não para ganhar um jogo, mas para vencer uma guerra mundial, quando a maioria não acreditava em seu talento, na sua habilidade e inteligência.

Pois bem…

Qualquer semelhança da história de Tom Raines é uma mera coincidência com o atual cenário politico, quando a oposição se articula para apresentar seu candidato, sua arma secreta, como cabeça de chapa para a disputa de uma possível eleição suplementar.

Há quem afirme que será o personagem da foto, o vereador da oposição Gustavo Santiago (SD). Tenho dito, e não me canso de reafirmar que sem ele na câmara municipal, o parlamento perdia a graça.

Eleito na ultima eleição para seu quarto mandato, Santiago é um politico que tem cara e lado, inteligente, habilidoso, e dono de um conhecimento que despensa qualquer comentário.

Durante todo esse tempo ele vem segurando firme e na linha de frente a bandeira da oposição na câmara. Os anais do poder legislativo é uma prova viva de sua luta em favor das causas sociais.

As redes sociais e grupos de whats app relevam uma grande preferência de eleitores da oposição pelo o nome do vereador como cabeça de chapa, repito, caso haja uma nova eleição suplementar.

Há quem afirme que ele é uma arma secreta do Solidariedade, uma carta do Coringa no jogo político. Gustavo se limita falar em eleição, ou sobre seu nome que está em alta nas pesquisas internas.

Ele continua defendendo a candidatura de seu cunhado, o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, mesmo sabendo que o povo escolhe seu nome para a disputa, e ele pode ser usado como uma arma da oposição para vencer a guerra.

