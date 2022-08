Gustavo Santiago surpreende e anuncia apoio ao projeto de reeleição de George Soares na ALRN

O vereador de Guamaré, Gustavo Santiago (SD), líder da oposição na Câmara Municipal, surpreendeu muita gente e anunciou neste sábado (13), apoio ao projeto de reeleição do deputado George Soares (PV).

Com a adesão, o deputado reforça ainda mais seu grupo em Guamaré, aumentando sua base política no estado.

Em sua página no instagram, o vereador Gustavo publicou:

Na noite de ontem (13), na residência do meu irmão Magnus, com minha família e amigos, anunciamos nosso apoio ao Deputado estadual George Soares, para as eleições deste ano.

Agradeço a minha família, meus amigos, por todo o apoio de sempre, onde nesse período já conquistamos 4 mandatos para vereador e muito ainda haveremos de conquistar.

A aliança com o Deputado George, vem fortalecer nossa base política e juntos vamos trabalhar para alcançarmos grandes conquistas.

Nossa missão é lutar por melhoria para nosso município e por questão de justiça, manter a história de amor e dedicação do nosso grande líder João Pedro Filho, a seu povo durante quase 5 décadas.

Gustavo Santiago

Vereador

Nota do Blog

Não foi registrado no encontro politico, onde o vereador Gustavo anunciou o apoio ao deputado George Soares, a presença do ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues, que é seu cunhado.

Será que está surgindo uma terceira força politica no município visando às eleições de 2024. A quantidade de apoiadores ao vereador na casa do irmão do politico, local do evento chamou atenção.