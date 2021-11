Gustavo Santiago: “Um campeão se mostra na derrota, na força pra lutar quando já cansou”

O título da matéria vem do nome de uma bela canção de Fábio Jr.

São exatamente nas horas das adversidades que conseguimos perceber a nossa capacidade de superação e de força.

Depois da desistência da candidatura do ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, o grupo político de oposição em Guamaré clamou o nome do vereador Gustavo Santiago (SD), oposição raiz, para ser o candidato a prefeito, sendo aprovado a unanimidade em convenção partidária.

O povo queria que ele fizesse mais pela população de seu município, sendo um bom gestor na cidade onde nasceu e se criou.

E foi atendendo ao apelo popular que Gustavo aceitou o desafio de ser o candidato oposicionista na eleição suplementar pelo partido Solidariedade.

Gustavo fez uma campanha limpa, visitou amigos e bases, fez alianças, somou, ouviu e foi ouvido pelo povo.

Sem se vestir de personagem para cair na graça do povo, o genro do saudoso João Pedro Filho não mudou de cara e deu o melhor de si durante toda campanha. Não alcançou o resultado esperado, mas foi um herói.

Com 4.436 votos obtidos nas urnas, no último domingo (7), sendo o segundo colocado, Gustavo não alcançou o êxito para ser eleito, mas pode se considerar um grande vencedor.

É fato que as adversidades que ele precisou enfrentar durante toda campanha, dentro e fora do próprio grupo político não foram poucas.

Foram problemas que partiram de todos os cantos, vindos de todos os lados, mas ele teve a sabedoria de superar, contornar as crises e conduzir o exército de soldados como um bom capitão de guerra.

O candidato da oposição encontrou em Deus, na família e na nação laranja que desejava uma mudança, o combustível necessário para lutar contra os gigantes.

E volto ao começo da matéria: como são sábias a letra e melodia “Volta ao começo” do cantor Fábio Júnior.

“Toda saída tem a sua porta, o que se faz aqui se vê depois, a faca é cega, mas ainda corta, quem disse o que já era ainda não foi”.

Gustavo é político com quatro mandatos no legislativo, sempre fazendo oposição e nunca se curvou ao governo.

Com a experiência adquirida nesta campanha, ele ganhou mais prestígio, força política e a confiança do eleitor, até daqueles que por um motivo ou outro não votou no 77, mas aplaudiu ele pela postura correta com o seu grupo.

Afinal, tem muita gente ainda que acredita que político tem que ter cara e lado.

E o futuro?

Com os votos de confiança conquistados nas urnas, agora o que resta a Gustavo é dar a volta por cima, sacudir a poeirae preparar o terreno para os próximos desafios políticos que já batem a porta para 2022 e 2024, onde os seus adversários enfrentarão um candidato mais forte e experiente.

“Oposição é amizade verdadeira.” WILLIAM BLAKE

E cá pra nós: partindo do princípio de que toda unanimidade é burra, Arthur vai precisar muito da voz de Gustavo na Câmara Municipal para ouvir o eco do grito de um povo que não encontra na voz dos bajuladores de plantão e nos parasitas do poder a caixa de ressonância dos seus problemas.