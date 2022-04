Gustavo Santiago: Vereador atua como ESTADISTA e ganha a atenção dos pares

Quem estava no plenário do legislativo durante a sessão ordinária na tarde desta terça-feira (05), ou assistindo através das redes sociais da câmara e da imprensa local, viu algo raro acontecer na casa do povo. Um vereador atuar como estadista e ganhar apoio até de vereadores da base do governo.

Refiro-me ao vereador Gustavo Santiago (SD), líder da oposição na câmara, ele conquistou com seu brilhante discurso a atenção de seus colegas, a partir de um pronunciamento na tribuna que sobrou argumentos consistentes.

O vereador justificou seu voto de abstenção ao projeto que tratava do reajuste do magistério na última sessão ordinária de terça-feira, dia (29/03). Ele disse que não houve tempo suficiente para uma análise adequada.

Gustavo ainda acrescentou na sua fala que votou contra o regime de urgência, porque entendia ser necessário mais tempo para se exaurir todas as dúvidas que envolviam a matéria, todavia, foi voto vencido.

Não satisfeito, o vereador ficou inquieto, e afirmou ter se dedicado ao tema durante toda a semana que antecedeu à tarde de hoje, e aqui pra nós, funcionou viu.

O Edil é autor de uma emenda à lei municipal 500/2011, que altera o art. 27, adequando-a a Lei Federal 11738/2008, que estabelece um limite de 2/3 para regência em sala de aula.

Assim sendo, o profissional do magistério de Guamaré que tem uma jornada de trabalho fixada em 30h semanais, só estaria amparado a cumprir em sala de aula, no máximo 20h.

O vereador acrescentou que dessa forma será necessária a contratação de mais profissionais para preencher a lacuna, que a partir de agora será aberta pela nova postura dos professores, já comunicado a secretaria de educação do município.

Ainda em suas considerações, o vereador chamou a atenção dos colegas para a competência do poder legislativo, em exercer controle externo sobre atos do poder executivo.

E nesse sentido, asseverou que é preciso aferir com muita atenção sobre o que é mais vantajoso para a administração do município. Se reajustar o piso salarial dos professores na integralidade, ou contratar novos profissionais.