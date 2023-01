Há uma semana no cargo, Lula enfrenta desgastes na economia e com ministra do Turismo

Há uma semana na Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já enfrenta desgastes na economia e com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil).

Nesses primeiros dias do terceiro governo Lula, ministros recém-empossados divergiram publicamente quanto à condução de políticas públicas, especialmente na economia e quanto a reformas.

Na terça-feira (3), em discurso, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse que o governo precisa discutir o que ele classificou como “antirreforma da Previdência”, em referência às mudanças do sistema previdenciário realizadas em 2019, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Ele chegou a citar a formação de uma comissão com sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, dos aposentados e com o governo para debater mudanças no modelo de aposentadoria do país.

No mesmo dia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se posicionou a favor de mexer em trechos da reforma trabalhista promovida no governo de Michel Temer (MDB).

Um dia depois, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desautorizou Lupi e negou que o governo Lula esteja estudando rever a reforma da Previdência. Ele indicou que também não deve haver uma revisão maior em outras áreas, ao menos no momento.

Ministra do Turismo tem semana turbulenta

A primeira semana do governo Lula foi turbulenta ainda por causa da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil). Ela entrou na mira de questionamentos por supostas ligações com acusados de chefiar ou integrar milícias no Rio de Janeiro.

Daniela chegou a apagar de suas redes sociais um vídeo em que recebe o apoio eleitoral de um acusado de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense, seu reduto político.

“Inimigos querendo me queimar, mas não irão conseguir”, escreveu a ministra na quarta (4) em uma mensagem de WhatsApp flagrada pela reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”.

CNN Brasil