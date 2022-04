Hanning Diego: Novo reforço chega com fome de gol para o ataque do Brisa do Mar

Tem reforço chegando para o setor ofensivo da seleção Master Brisa do Mar de Guamaré. O atacante Hanning Diego, chega com fome de gol para a sequência da temporada, ele fará a dupla de ataque com Eudes Miranda.

Sob a liderança do técnico Dedé de Zé Gabi, a equipe já tem compromisso amistoso no próximo domingo (17), no estágio Ubajerão no conjunto Vila Maria, e já pode contar em campo com o novo reforço.

Segundo Dedé, Hanning é um atleta importante para a parte ofensiva do time, uma vez que possui uma habilidade imprescindível. “Estou feliz com a chegada do atleta que veio para reforçar o ataque. Breve, estamos recebendo um novo zagueiro para substituir Animal. O time está sendo ajustado para os novos desafios”. Comentou.

No próximo mês de maio a seleção de Guamaré jogará fora, e enfrentará nada mais, nada menos do que a seleção de Goianinha, seu antigo clube no jogo da revanche.

Será que a lei do ex vai funcionar para o craque neste jogo? Caso a seleção de Guamaré vença o duelo a barca será na Lagoa do Chico.