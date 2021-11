Hasteamento de bandeiras, seminário e noite cultural e de homenagens marcam o primeiro dia da IX Semana do Bebê de Guamaré

Com o tema: “Guamaré: Um lugar de Proteção Integral à Primeira Infância” acontece desde as primeiras horas desta segunda-feira, 22, a programação oficial da IX edição da Semana do Bebê no município, que já possui duas certificações com o Selo UNICEF, edições 2013/2016 e 2017/2020.

O ato simbólico de hasteamento das bandeiras, na sede da prefeitura, com as presenças do prefeito Eudes Miranda, do vereador e presidente da Frente Parlamentar da Infância, Edinor Albuquerque e da articuladora do Selo Unicef no município, a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara, dentre outras autoridades e servidores públicos das pastas envolvidas diretamente no evento, marcou o início da programação.

Debate de ideias e propostas

Ainda pela manhã, foi realizado no Centro de Convenções, o Seminário “Os desafios da Proteção Integral à Primeira Infância nos dias atuais”. O evento apresentou como palestrante, o juiz José Dantas de Paiva, Coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a doutora Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, juíza da Comarca de Macau.

Na ocasião foram apresentadas propostas para o trabalho intersetorial da rede de proteção do município de Guamaré, no intuito da garantia plena dos direitos da criança e adolescente a partir da primeira infância, como preconiza a Lei 13.257/2016, que dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância.

O seminário teve como público-alvo os profissionais da rede de políticas públicas do município, que compõem a rede de proteção, integrantes das secretarias de saúde, educação, assistência social e esporte.

Abertura solene

No início da noite foi realizada a abertura solene, no Centro de Convenções da Orla de Aratuá. A solenidade contou com a presença do Prefeito Municipal, Eudes Miranda, Vereadores representantes do Poder Legislativo, Secretários Municipais das Políticas Públicas da Assistência Social, Saúde e Educação, Secretarias de Turismo, Meio Ambiente e Segurança Pública.

A abertura oficial do evento deu ênfase ao tema deste ano, que muito bem representa a construção e o fortalecimento da Rede de Proteção da Primeira Infância de Guamaré, alicerçada no cuidado integral das crianças de zero aos seis anos de idade, etapa fundamental para o pleno desenvolvimento da criança como ser humano.

A solenidade contou também com uma bela apresentação da Banda de Música de Guamaré e duas apresentações culturais representadas pelas crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O grupo “Tamanco de Pau”, dirigido pela Coordenadora Maria Santos, trouxe para o palco no enredo da encenação, os direitos das crianças e adolescentes, conforme estabelecido pelo ECA.

A programação foi encerrada com a entrega das comendas e Certificação do Selo Unicef para autoridades e profissionais da Rede de Proteção Integral voltada à Primeira Infância. O momento de homenagens foi conduzido pela Secretária de Assistência Social e Presidente do CMDCA, Juliana Câmara.

Prestigiaram também o evento que encerrou o primeiro dia de programação da IX Semana do Bebê, líderes religiosos, representados pelo Padre Gilvan Bezerra e o Pastor Renato Dantas, além de representantes do Conselho Tutelar, CMDCA, técnicos e profissionais da Rede de Proteção Integral voltada à Primeira Infância, Guarda Municipal, Polícia Militar, imprensa local e membros da sociedade civil.

