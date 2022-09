Havan Natal abre neste domingo a primeira megaloja no RN

A Havan Natal abrirá as portas para receber a população neste domingo, 25, às 9h, presenteando o povo potiguar e todo estado do Rio Grande do Norte, alegrando, principalmente, todos os colaboradores.

“A partir de amanhã, o povo de Natal e região terá mais uma opção de turismo, lazer e compras à disposição”, comemora o dono da Havan, Luciano Hang.

A filial de número 174 recebeu mais de 50 mil currículos para as 200 vagas de emprego diretos. A primeira megaloja Havan no estado do Rio Grande do Norte possui 14 mil metros quadrados de área construída e teve um investimento de mais de R$ 50 milhões.

No local, a população encontrará uma megaestrutura com praça de alimentação, estacionamento gratuito, ambiente climatizado, mais de 350 mil produtos e a Estátua da Liberdade.

A Havan Natal está localizada na avenida Dão Silveira, nº 6000, às margens da BR-101. O funcionamento será diário, inclusive aos sábados e domingos, das 9h às 22h.