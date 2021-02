Haverá “novidade” sobre preço de combustíveis nesta semana, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (16) que terá novidades a respeito do preço dos combustíveis ainda nesta semana.

“[Estamos] dando uma relaxada, mas tem trabalho. Não falta trabalho. Continuamos discutindo a questão do combustível. Tem novidade essa semana com toda certeza, espero ter novidade boa”, afirmou durante passeio em uma praia de São Francisco do Sul (SC), onde passa o Carnaval.

