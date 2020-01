HD de DVR com imagens desaparece misteriosamente de dentro do prédio da Guarda Municipal de Guamaré

Em menos de um ano, este é o segundo caso de desaparecimento (furto) de HD de DVR de dentro do prédio da Guarda Municipal de Guamaré, apesar do local fazer parte das forças de segurança da cidade, um local de restrito acesso, onde, a princípio, deveria de algum modo ser um local seguro, o criminoso encontrou tempo e facilidade de entrar na sala do SECOM (local onde fica instalado o DVR e as TVs) para abrir o DVR com uma chave e subtrair o HD com imagens gravadas pelas as câmaras de seguranças, de grande importância, da parte interna e externa da Guarda Municipal.

Investigação

Na sede da Guarda Municipal existem equipamentos caríssimos, como: pistolas elétricas Spark, Lançador de granadas, computadores, coletes a prova de bala, carros, motos, dentre outros, porém o alvo, mais uma vez, foi o HD do DVR das câmeras de segurança. A Secretaria de Segurança deve abrir procedimento para esclarecer o furto, comunicar e pedir apoio a Polícia para investigar o caso, e dar uma resposta em tempo, tendo em vista que se trata do segundo equipamento de HD de DVR com imagens que sumiram em menos de um ano de dentro do prédio da GM. Misteriosamente, também, já foi furtado um HD de DVR e um livro de ocorrência do setor que os supervisores registram durante o plantão, e até hoje nenhuma pista do autor.

Acreditem se quiser

O último caso ocorrido na última semana do ano de 2019 foi mais longe, pois além do desaparecimento do HD, dias após o Comando da GM ter realizado uma reunião com alguns GMs para tratar deste caso e outros referentes a própria guarda, alguém do mundo dos vivos entrou novamente sem nenhuma dificuldade, sem ser percebido e jogou água no aparelho de DRV na tentativa de apagar provavelmente as digitais, e ainda várias folhas do livro de ocorrência foram rasgadas e despareceram do livro.

O mais interessante é que por lá impera a Lei do silêncio, ninguém sabe, ninguém viu, enquanto isto, os inocentes GMs e servidores que trabalham no local passaram a serem mal vistos e até mesmo levando culpa; já os prováveis culpados estão sendo inocentados. Já dizia o Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite “O Sistema é cruel, é bruto”.

Imagens na nuvem

Todas as imagens captadas do ano passado para trás infelizmente não existem mais, as imagens das câmaras de seguranças não foram ativadas para serem gravadas também na nuvem. Imagens de autoridades importantes em nosso município como Prefeito, Secretários e Policiais, se perderam no espaço, pois se tais imagens estivessem salvas em nuvens já teria desvendado o crime, mesmo com o furto do equipamento.

Foram imagens importantes que foram furtadas, apagadas, destruídas, mas aqui pra gente… A quem de fato interessa articular e furtar o HD de DVR e apagar as imagens gravadas feitas pelas câmaras de segurança da Guarda Municipal?

Cadeira fria

O que podemos constatar é que existem uma Guarda Municipal “com comandante e sem comando” faz tempo. Um secretário de segurança que foi nomeado no lugar de Dr. Cleiton Pinho, e ainda não conseguiu dizer para que veio, ficar na cadeira fria jamais trará resultados positivos, e o governo tem pressa de ações com realizações diante dos investimentos locados na área de segurança.

A Guarda Municipal é de grande importância para o município de Guamaré, mas os GMs, em sua maioria, vêm sofrendo pelo o mau gerenciamento aos longos dos anos, pagando um preço que não se mede.

Enquanto a politicagem conviver dentro da tropa da Secretaria de Segurança, especificamente na Guarda Municipal, nenhuma missão será cumprida, a GM contabiliza resultados negativos, quando deveria voltar a ser sinônimo de orgulho para população Guamareense.

Nota do Blog

Fico aqui na torcida para que Deus coloque a frente da secretaria de segurança e da guarda municipal, alguém que seja e governe pelo o exemplo, que consiga colocar o coletivo acima do individual, que não deixe a politica bater a porta e entrar, que tenha a vontade e a coragem de valorizar cada GM e servidor público.

Que possa ouvir e ser ouvido por cada um guerreiro e funcionário, ouvir com atenção suas alegrias, seus problemas, suas dores e angústias, e colocar em prática para que os resultados apareçam em tempo, e este mal que tenta ferir uma corporação de homens de bem seja excluído de dentro da tropa para o bem de todos. Oremos!!!

