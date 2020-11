Hélio aumenta a tabuada de somar e multiplicar, reatando as amizades e buscando mais um

É visível o crescimento da candidatura de Hélio de Mundinho (MDB) em Guamaré, nos quatro cantos do município o partido do bacurau parece só ter duas somas… “Somar e Multiplicar”. Essa aceitação popular é fruto de muito trabalho junto a seu povo.

De tantas adesões já recebidas espontaneamente, e declaradas ao projeto politico da coligação “Esperança Renovada” para as eleições de 2020, destacamos a campanha de rua feita pelo o candidato corpo a corpo que tem surtido efeitos que não se mede.

Todos os dias Hélio continua fazendo sua campanha de pé no chão e Deus no coração, reatando as amizades e buscando mais um.

Família do ex-vereador Nildinho vota 15. Três da foto era oposição 77

Família de Chico do sítio adere o projeto da nação verde e vota 15

Gordinho do melão é bacurau e vota 15

