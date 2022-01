Hélio comemora seu aniversário ao lado do povo!

O líder politico Hélio Willamy, comemorou mais uma primavera jogando bola com os amigos no estádio de futebol Ubajarão, no conjunto Vila Maria na noite desta quarta-feira (12), e ao lado do povo.

No intervalo do jogo, ele foi abraçado pelo o povo com gestos de carinho e gratidão.

Hélio entregou o primeiro pedaço de bolo ao amigo Dedé de Zé Gabi e a seu irmão Eudes Miranda, em virtude deles sempre terem organizado a pelada com os amigos que virou tradição.

Hélio fez um discurso emocionante ao dizer que durante sua vida pública nada foi fácil, e que agradecia muito a Deus pelo o dom da vida, pela família, pelos os amigos que conquistou ao longo dos anos, e o povo que sempre esteve ao seu lado.

Como líder politico ele poderia aproveitar o dia para viajar com a família, ou talvez comemorar esta data impar da vida com uma grande festa, mas ele preferiu fazer o oposto.

Hélio comemorou em grande estilo ao lado daqueles que o fez vereador, presidente da câmara e prefeito por duas vezes… O povo de Guamaré!

Quem convive com Hélio bem sabe que ele é um homem público que nunca se esqueceu de suas origens, dos amigos e do povão. Um homem que encontra abaixo de Deus o combustível de continuar na vida pública servindo.

Hélio recepcionou com muita simpatia os amigos, o prefeito Arthur Teixeira, o presidente da câmara, Eudes Miranda, vereadores da base, aliados políticos, e o povo que fizeram questão de ir abraça-lo, e parabenizar pela passagem de seu aniversário.

”Essa é a melhor forma de retribuir tanto carinho que recebo do povo, que desde que iniciei minha vida pública confia em mim. Não tenho palavras para expressar tanto carinho. Esse momento não chega nem aos pés de tudo aquilo que devo aos amigos e ao povo de Guamaré, muito obrigado!”. Disse Hélio.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: