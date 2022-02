Hélio de Mundinho: Candidatura de deputado estadual cresce e se consolida na boca do povo

Sou suspeito de falar do crescimento popular de Hélio, mas me sinto na obrigação de comentar como cidadão sobre sua possível candidatura a deputado estadual.

Hélio não só me representará na AL, mas irá representar um povo que clama pelo seu nome e terá o maior orgulho de chamá-lo de “meu Deputado”.

Logo após a matéria ser publicada no blog, nas redes sociais e nos grupos de whats app, com a possível candidatura de Hélio de Mundinho a deputado estadual, a notícia tomou grande repercussão positiva na cidade, região e no estado.

Em ritmo crescente e já ganhando importantes adesões espontâneas de líderes políticos da cidade e da região, e até de adversários políticos, o nome de Hélio se fortalece, porque se trata de um homem público do povo e de legado inquestionável e reconhecido.

Hélio é um político comprometido com o desenvolvimento social, rege a sua vida pública baseada no trabalho, na ética, no respeito e nos princípios da boa conduta, de um politico sensível e que sente a dor dos menos favorecidos.

A expectativa de quem conhece Hélio, é que ele possa com voos mais altos ampliar o trabalho já realizado, que começou quando ele esteve vereador, presidente da câmara e prefeito por duas vezes.

Eleito para um cargo de maior expressão no estado, Hélio sem sombra de dúvidas fará a diferença. Será um porta voz do povo e não decepcionará o voto daqueles que confiarem a ele um mandato de quatro anos no Palácio José Augusto.