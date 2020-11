Hélio de Mundinho: Gratidão e o reconhecimento do cidadão Macauense na passeata de Dr. Zé e Aladim

Se você já ouviu falar nos últimos seis anos que um cidadão de Macau foi socorrido na hora da dor e ou de parir pela estrutura de saúde pública de Guamaré, não é nenhuma inverdade. Ontem, 06, caminhando na passeata de Dr. Zé e Aladim, o ex-prefeito e candidato a prefeito, Hélio de Mundinho percebeu no sorriso dos olhos das pessoas, a gratidão pela acolhida no momento de aflição.

Na obstetrícia, muitas mulheres macauenses foram dar a luz em Guamaré, na pediatria, o cuidado com as crianças. Também não faltou assistência na cardiologia, psiquiatria, ortopedia e até mesmo no atendimento multiprofissional a pessoas com deficiência. Não é exagero algum dizer que Guamaré tem feito o papel de “verdadeira mãe” para o povo macauense, nas gestões de Hélio e Adriano Diógenes.

Em cada bairro e comunidade, há relatos de vidas de macauenses salvas pela saúde de Guamaré, como é o caso de seu José Angelo Araújo, 56 anos, morador de Diogo Lopes, que não perdeu uma perna, porque recebeu em Guamaré o cuidado que não encontrou na saúde pública de Macau.

Essa parceria de Guamaré com a saúde do cidadão macauense foi reforçada na pandemia da Covid, onde muitas vidas de macauenses foram poupadas com o internamento na ala covid e até mesmo nos cinco leitos de UTI do Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda. “A saúde de Macau já salvou muitas vidas de guamareenses. Hoje agradeço a Deus esta oportunidade de poder ter retribuído esse cuidado”, destacou Hélio Willamy. Blog Celso Amâncio.

Hélio recebe o abraço de agradecimento do cidadão macauense que está com Dr. Zé e Aladim

