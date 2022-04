Hélio deixou o cavalo selado passar!

Há um ditado popular que diz: “Se um cavalo selado passar perto de você, suba porque pode ser que ele passe apenas uma vez”. Esse ditado foi criado por alguém que acreditou ter perdido sua única oportunidade da vida.

É fato público que o nome do líder politico e ex-prefeito de Guamaré Hélio Willamy foi aclamado na cidade e na região, com eco nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Guamaré sonhou com Hélio deputado federal ou estadual.

O filho de seu Mundinho e dona Maria das Neves chegou a ser convidado por Garibaldi Alves Filho, o maior líder do MDB do estado, para ser candidato a deputado federal.

Prudente, Hélio analisou o momento e acabou não aceitando o convite e ao não desincompatibilizar do cargo que ocupa na Prefeitura de Guamaré para sair candidato, frustrou o desejo de muitos que queriam votar no homem que sente a dor do povo doendo nele.

Hélio é um político cauteloso, habilidoso, inteligente, que consegue ver o futuro em sua bola de cristal, talvez essa tenha sido a razão para ele ter decido deixar o cavalo selado passar. A pé ele consegue ver muitas coisas que não veria a galope, inclusive o tabuleiro político que já se desenha para 2024.

Há quem afirme que a oposição virá forte, fortíssima para esse pleito, mas terá que enfrentar provavelmente um político que nunca perdeu uma eleição, seja sendo candidato ou apoiando um aliado.

Acredito que na próxima eleição para prefeito, Hélio não deixará o cavalo selado passar, porque além dele poder ser candidato, a oposição enfrentará um político que sabe mexer no tabuleiro e ler a mente de seus aliados e opositores.

Que rufem os tambores e que soem os clarins… As eleições de 2024 bate a porta e prometem muitas emoções e surpresa, tanto para aqueles que serão candidatos a vereador como para prefeito e vice.