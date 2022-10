Hélio e Arthur leva uma multidão nas ruas de Baixa do Meio na vigília do bacurau

Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, literalmente parou na noite deste sábado (01) na vigília do bacurau, com realização de uma grande passeata com Hélio, Arthur, Eudes, e a militância pelas as ruas da comunidade.

Com a força do líder politico Hélio Willamy e do prefeito Arthur Teixeira, o distrito vivenciou um espetáculo popular. As ruas da comunidade ficaram completamente tomadas pela militância.

As imagens não me deixam mentir.