Hélio e Arthur saem vitoriosos das urnas

Com a aprovação da gestão pela grande maioria da população, o eleitor de Guamaré entregou mais uma carta branca nas mãos do líder político Hélio Willamy e do prefeito Arthur Teixeira.

A votação dos candidatos apoiados pelo grupo governista neste domingo de eleições fala por si.

Governadora- Fátima Bezerra- 6.092 votos (61,78%)

Senador:

Rafael Motta-4.491 votos (46,70%)

Rogério Marinho-3.286 votos (34,17%)

Deputado Federal- Garibaldi Filho- 3.359 votos (32,40%)

Deputado Estadual- Hermano Morais- 4.240 votos (38,51%)

*Resultado atualizado pelo TSE às 23h17

Blog Celso Amâncio