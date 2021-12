Hélio e Eudes participam da 20ª Cavalgada dos Amigos

Aconteceu neste domingo (12) a 20ª edição da tradicional Cavalgada dos Amigos. A festa reuniu cavaleiros e amazonas de toda cidade, da região salineira e do mato grande. O líder politico Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, o vereador Carlos Câmara, prestigiaram o evento durante todo o percurso.

A Cavalgada dos Amigos tornou-se uma tradição entre os vaqueiros, homens e mulheres do campo que aproveitam o último mês do ano, “dezembro”, para agradecer as graças alcançadas.

Um evento foi marcado pela alegria, confraternização e hospitalidade do nosso povo aos vaqueiros da cidade e de toda região.

Os vaqueiros tomaram de conta das ruas da comunidade de Ponta de Salina, Salina da Cruz e das ruas da cidade até a orla da praia aratuá. O evento teve o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes.

Teve até boi e muita musica de vaquejada e piseiro ao som de Elias do Raio-X que puxou a vaqueirama em cima do trio.

O evento foi organizado por Seu Gonzaga, como é mais conhecido, este nobre vaqueiro, que durante a sua vida sempre trabalhou cuidando de gado.

De acordo com Seu Gonzaga, um dos organizadores da Cavalgada “a cada ano cresce o numero de pessoas. Hoje, cerca 300 cavaleiros e amazonas participaram do evento, aproveito a oportunidade para agradecer a Deus, e aos amigos pelo o grandioso evento”, Comentou.

O trabalho de um vaqueiro é assim, logo pela manhã bem cedinho, no romper da aurora, o vaqueiro se prepara para mais um dia de trabalho, vestindo seu gibão, perneira, guarda peito, luvas, chapéu, a coragem e a habilidade dos vaqueiros eram indispensáveis para que se mantivesse o gado junto.

A polícia Militar, Guardas Municipais, Secretaria de Esportes e Secretaria de Saúde deram um apoio fundamental para que o evento terminasse em paz.

A presença de Hélio e Eudes no meio da vaqueirama foi um gás a mais. A cavalgada dos amigos terminou na orla da praia aratuá, onde foi servida uma feijoada aos vaqueiros. Elias do Raio X botou a vaqueirama para dançar.

