Hélio e Pretinha: No sorriso de uma criança se vive a esperança de um futuro melhor

O candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB), tem feito uma campanha limpa, de pés no chão, e consciente da grande responsabilidade que terá para os próximos quatro anos, se eleito no próximo dia 15 de novembro.

Hélio vive a esperança em DEUS como essa criança da imagem, captada pelas as lentes do fotógrafo Alexandre Barbosa, na tarde desta quarta-feira (21), no conjunto Paulo Bento.

O olhar esperançoso segurando o cartaz com a foto de Hélio e Pretinha, chamou atenção de quem passava na rua pela sua simplicidade. No sorriso de uma criança não vive só encanto e pureza, mas também a esperança de um futuro melhor.

Bem avaliado pelo povo Hélio conseguiu a confiança da criança ao idoso pelos os serviços prestado como vereador, presidente da câmara e prefeito por duas vezes.

Hélio conquistou a confiança do eleitor que em sua maioria manifesta o medo de dar um passo em falso com o voto errado, e ver a sua cidade perder as conquistas que chegaram com a transformação emplacada por Hélio em sua gestão.

